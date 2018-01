A distanza di una anno dalla grande marcia silenziosa che coinvolse migliaia di persone, a Venafro i promotori della manifestazione “Ora basta!” sono tornati nuovamente in piazza. Ma stavolta non tanto per ribadire la necessità di mettere in campo azioni che contrastino l’inquinamento ambientale in tutta la piana, bensì per puntare il dito contro la classe politica regionale e locale, accusata di non aver fatto nulla di concreto per risolvere il problema. Durante un sit-in organizzato in piazza Cimorelli, sono state raccolte centinaia di fotocopie di schede elettorali. Un gesto simbolico per mandare un messaggio chiaro alle istituzioni in vista dei prossimi appuntamenti delle Politiche e delle Regionali. Nella scheda bruciata dal promotore dell’iniziava, Raffaele Siano, c’era tutta la rabbia per quelle risposte che i cittadini non hanno mai avuto, a partire dalla petizione delle Mamme per la salute – firmata da oltre 5mila persone – promossa per chiedere tra le varie cose uno studio epidemiologico, il potenziamento delle centraline di monitoraggio dell’aria e l’attivazione del Registro tumori. Durante il suo intervento Siano ha tra le varie cose espresso perplessità a proposito dell’interrogazione che il consigliere regionale Michele Petraroia ha presentato all’Arpa: a suo avviso farlo oggi, a ridosso delle elezioni, non ha senso. I promotori del sit-in hanno anche espresso apprezzamento per l’impegno finora mostrato dal prefetto di Isernia Fernando Guida. Proprio a lui, a breve, saranno consegnate le copie delle schede elettorali raccolte e firmate in questi giorni. Un modo per esprimere al rappresentante del Governo tutta la sfiducia dei cittadini dell’area venafrana nei confronti dell’attuale classe politica.