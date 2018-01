Controllo del territorio e attività investigativa, questo il binomio messo in campo dai carabinieri e che ha portato all’arresto nelle ultime ore di due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A operare sono state le stazioni di Petacciato e Campomarino. A Petacciato, in paese, è stato fermato un uomo di 55 anni, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, 10 di eroina e 5 di hashish. Durante la perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale necessario a confezionare la droga. A Campomarino invece a finire in manette è stato un uomo di 40 anni. Su di lui un controllo mirato dei carabinieri agli ordini del comandante Arturo D’Amico. Tra la perquisizione personale e quella domiciliare sono venuti fuori 20 grammi di cocaina. Anche in casa del 40enne è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro. Entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine, entrambi ora si trovano in carcere a Larino. Il maggiore della compagnia di Termoli Fabio Ficuciello ha voluto sottolineare l’attività investigativa e l’impegno dei carabinieri delle due stazioni, in particolare quella di Campomarino che lavora in un territorio di frontiera, che sconta la vicinanza con la Puglia.