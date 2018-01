Un tour nei capannoni di Energia Pulita a Termoli per capire che fine fanno la carta, la plastica e il vetro che ogni giorno differenziamo in casa. E poi la premiazione con i quadernoni e un bancale di plichi di carta per fotocopie da donare al secondo circolo. Si è concluso il progetto ‘10 e Lode per la carta’ che ha coinvolto le tre scuole elementari del secondo circolo di via Po, via Maratona e Pantano Basso. In una settimana gli alunni hanno fatto a gara a chi raccoglieva più carta, attraverso un’ecoisola sistemata davanti alle scuole e dove grazie ad una tessera era possibile accedere al sistema e buttare il materiale da riciclare.

I bambini sono stati premiati dall’assessore all’urbanistica Pino Gallo. Il Comune da subito ha apprezzato l’iniziativa della Ecocontrol.

Le classi più riciclone sono state la quarta B di via Maratona, la terza B di via Po e la quarta A di Pantano Basso. Gli alunni con la visita nei capannoni hanno appreso il ciclo di trasformazione dei rifiuti con grande curiosità e con tante domande tipiche proprio dei bambini. Un’iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e che ha coinvolto anche le famiglie.