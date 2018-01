Monteroduni. Tutela ambientale, inaugurata l’isola ecologica

Da oggi il centro di raccolta comunale di Monteroduni è realtà. É stato voluto dal Comune a coronamento di un progetto – partito nel 2013 – che mira a mettere in campo una serie di misure per un’effettiva tutela dell’ambiente, in questo caso dando l’opportunità ai cittadini di evitare abbandonare illegalmente elettrodomestici e altri rifiuti ingombranti lungo le strade o in campagna. Il simbolico taglio del nastro in località Selvotta. Da un anno a questa parte il comune di Monteroduni ha anche avviato la raccolta differenziata. I primi risultati sono incoraggianti, ma il sindaco Custode Russo chiede uno sforzo in più ai suoi concittadini: l’obiettivo – ha detto – è quello di superare il 60%. Il centro di raccolta sarà gestito dalla Smaltimenti Sud con il chiaro obiettivo di recuperare e dare nuova vita ai rifiuti: “Questa isola ecologica – ha spiegato Carmen D’Antonino – non è una discarica, ma è una stazione, una piattaforma, in cui conferire quei rifiuti che vengono selezionati in maniera omogenea e vengono direttamente portati a quelli che sono gli impianti che si occupano del reinserimento degli stessi nel circuito produttivo, rispettando le norme della tutela ambientale”. Gli orari di apertura: lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17.