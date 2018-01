Consulenza legale, medica, assistenza psicologica, sostegno alla genitorialità. Questi e tanti altri servizi sono dedicati alle famiglie del Basso Molise che da lunedì si possono rivolgere al centro di aiuto “Amoris Laetitia” che è stato allestito nei locali dell’ex seminario di Termoli. Il lunedi, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 il centro sarà aperto per accogliere e capire le esigenze delle persone che chiederanno un aiuto. “E’ un progetto rivolto alle famiglie e che rientra nelle indicazioni che per il decennio 2010-2020 ha dato la chiesa sull’emergenza educativa” ha spiegato don Marcello Paradiso, vicario generale della Diocesi. Un gruppo di professionisti gratuitamente metteranno a disposizione le loro competenze e si occuperanno di sei aree diverse: area medica, legale, etica, prevenzione ed educazione, formazione e relazione d’aiuto. Il direttore del centro è don Gianfranco Lalli.

“Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità” da questa frase di Einstein prende corpo il progetto, che è stato fortemente voluto dal vescovo Gianfranco De Luca e da tutti coloro che quotidianamente partecipano alle attività della Chiesa. Una chiesa che si percepisce e si vive come ‘ospedale da campo’ per usare le parole di Papa Francesco. “La persona nella sua totalità e nella propria identità culturale, le relazioni coniugali e familiari – ha affermato il vescovo De Luca – sono un bene troppo prezioso per l’umanità per non prendersene cura”.