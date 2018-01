di ANNA MARIA DI MATTEO

I consiglieri regionali e comunali di Campobasso del Movimento 5 Stelle insorgono contro il rinvio della data delle elezioni. In Molise non ci sarà alcun election day il 4 marzo a causa della decisione del presidente della Regione Frattura di non indire le elezioni per presunte osservazioni mosse dal governo regionale.

Presunte perché di ufficiale non c’è nulla, se non una lettera del sottosegretario, inviata al governatore, con la quale invita la Regione a modificare la legge di sbarramento, portandola dal 10 all’8%.

Per i grillini si tratta di una manovra ordita a tavolino. Insomma, hanno detto nella conferenza stampa organizzata in piazza Pepe, da parte di Frattura non c’è nessuna volontà, alcuna intenzione di andare al voto il 4 marzo perché teme il responso delle urne. Un atteggiamento che i consiglieri Manzo e Federico hanno contestato, accusando anche il presidente del Consiglio Cotugno di aver fatto da sponda a Frattura non convocando il Consiglio regionale che avrebbe potuto approvare la modifica al comma 5 dell’articolo 11 della legge elettorale.

E poi resta il giallo sulle osservazioni del governo alla legge. Il consigliere comunale Gravina ha riferito di aver avuto un colloquio telefonico con un funzionario del ministero sulla vicenda ma dall’altro capo del telefono gli è stato risposto che delle ormai famose osservazioni non ne sapeva assolutamente nulla. Una vicenda dai contorni poco chiari che però ha determinato lo slittamento del voto ad aprile.