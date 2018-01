Bagnoli – Il Parco delle Morge Ã¨ salvo. Il Consiglio di Stato: stop all’eolico

Nessuna istallazione di pali eolici sarà possibile nell’area compresa tra Bagnoli del Trigno e Pietracupa. A dirlo il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Comune di Bagnoli, dichiarando, quindi, nulli tutti gli atti della Regione.

Il Parco delle Morge che insiste proprio su quell’area, è salvo. Proprio a ridosso di una delle zone più belle ed incontaminate del Molise la società Bagnoli Energie aveva deciso di installare campo eolico.

Non solo: aveva anche avviato i lavori di scavo, dietro autorizzazione della Regione. Il sindaco di Bagnoli, Angelo Camele, a nome del Comune si era opposto, rivolgendosi all’avvocato Margherita Zezza dello studio legale Ruta & Associati di Campobasso, vedendosi riconosciuta la fondatezza delle proprie ragioni, ottenendo quindi la nullità degli atti con i quali la Regione aveva deciso di autorizzare i lavori, nonostante il parere contrario del ministero dei Beni culturali.

All’appello del Comune di Bagnoli ha fatto seguito la sospensione della sentenza del Tar, annullata, in seguito in via definitiva.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Zezza che ha rappresentato il Comune dinanzi ai giudici del Consiglio di Stato. Altrettanto soddisfatto il sindaco Camele per l’importante battaglia vinta in difesa del territorio che sarebbe stato seriamente compromesso, anche dal punto di vista turistico, dalla presenza delle pale eoliche.

