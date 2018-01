Due cani da caccia finiscono in un burrone: salvati dai Vigili del fuoco. L’episodio è accaduto l’altro giorno, durante una battuta di caccia al cinghiale. I due cani sono caduti in una forra (profonda gola a pareti verticali) nel comune di Conca Casale. I Vigili del Fuoco hanno subito raggiunto il punto di caduta nella forra. Dopo aver percorso un lungo tratto impervio lungo il crinale della vallata, eutilizzando tecniche speleo alpinistiche si sono calati nel burrone, raggiungendo ad uno ad uno i due cani, imbracandoli e riportandoli in superficie. Subito dopo sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.