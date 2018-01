Centrodestra su Enzo Di Giacomo, Aldo Patriciello: ”In Molise solo col Centrodestra”

Mentre a Campobasso il presidente Frattura incontrava i sindaci del Molise, a Isernia Aldo Patriciello e Annaelsa Tartaglione hanno convocato tutti gli alleati del Centrodestra e dei movimenti civici per fare il punto sulla strategia elettorale in vista di Regionali e Politiche. E si può ben dire che, dopo anni di liti e spaccature, ieri sera, a Isernia, ci sono state le prove ufficiali del ritorno dell’unità del Centrodestra molisano.

Due le principali novità: la prima è la conferma dell’indicazione unanime a candidato presidente del magistrato Enzo Di Giacomo, fatta da tutti i presenti, ad eccezione di Aldo Patriciello e Annaelsa Tartaglione, che hanno delegato la scelta al tavolo nazionale. Ma entrambi, la coordinatrice e l’eurodeputato, non hanno affatto smentito l’indicazione del presidente del tribunale di Isernia fatta dagli altri, sono stati più diplomatici, rispetto agli alleati, delegando tutto al tavolo romano, ma la partita sembra essere oramai chiusa sul nome di Enzo Di Giacomo.

L’altra novità è l’out out lanciato a Frattura, praticamente da tutti, sulla data delle elezioni, da Patriciello a Niro, un coro unanime di ‘no’ all’ipotesi di rinvio della consultazione elettorale regionale. Anzi Vincenzo Niro è stato durissimo: ”Se Frattura rinvierà le elezioni per motivi tattici, vuol dire che metteremo in atto, contro di lui, a livello, personale ogni azione possibile per recuperare i tre milioni che deliberatamente farà spendere al popolo molisano”.

Diversi le voci e i pareri raccolti prima della riunione a porte chiuse: Carlo Perrella, Vincenzo Niro, Teresio Di Pietro – sostanzialmente l’area centrista e moderata – vede solo nel giudice Di Giacomo la figura adatta a far uscire la regione dalla crisi in cui è caduta. Patriciello è stato ancora più netto: ”Il Centrodestra è unito, corre per vincere e Forza Italia tornerà ad essere il primo partito della regione”. Del resto l’eurodeputato è stato secondo, in Italia, per numero di preferenze raccolte alle elezioni europeee, e c’è da crederci che, se si è schierato così apertamente con il nuovo Centrodestra molisano, nato ieri sera all’Europa di Isernia, è perchè è sicuro della vittoria finale.