Incendio, la notte scorsa, al terminal degli autobus di Campobasso. A dare l’allarme un cittadino che ha avvisato i vigili del fuoco. Le fiamme, che si sono sviluppate all’interno di una struttura in disuso, hanno provocato danni alle vetrate di accesso. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche una volante della polizia di Stato ed un tecnico comunale. Tra le cause dell’incendio non si esclude la matrice dolosa.