Agnone. Grande festa nella residenza protetta “Dopo di noi” per l’arrivo della Befana

Accompagnata dai suoi giovanissimi collaboratori e dal suono degli organetti, da 26 anni a questa parte la befana consegna doni e regala allegria in diversi centri dell’Alto Molise. La prima tappa, come da tradizione, alla residenza protetta dopo di noi, in località secolare di Agnone. Ad accoglierla c’erano gli ospiti, i loro familiari e gli operatori della struttura. Una vecchietta davvero speciale: oltre a consegnare i doni offerti dai commercianti, ha ballato e scherzato con tutti i protagonisti di una delle feste più attese dell’anno, regalando a tutti una grande gioia, naturalmente ricambiata. Nella residenza “Dopo di Noi” questo è senza dubbio uno dei momenti più attesi. Viene vissuto con grande gioia. E contribuisce a rafforzare il legame e il profondo affetto che si è creato tra gli operatori e gli ospiti della struttura.