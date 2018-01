Valorizzare il centro storico e gli angoli più suggestivi di un territorio che conserva un grande patrimonio storico e culturale facendo leva sulle potenzialità e i talenti locali. Tante presenze alla seconda mostra i mille volti del presepe che quest’anno si è arricchita della prima edizione delle luminarie artistiche realizzate in collaborazione con i costruttori dei carri del carnevale larinese. Un evento riuscito, tanto da spingere gli organizzatori a riproporlo anche il 6 gennaio. Il gruppo animatori centro storico ha proposto un percorso suggestivo tra i presepi allestiti in collaborazione con l’associazione ‘Borgo antico di Campomarino’ e le luminarie dedicate a simboli dell’identità del centro frentano come la Cattedrale o il carro di San Pardo oltre ai temi del periodo delle feste. Visitatori provenienti anche da fuori regione hanno apprezzato l’iniziativa.

Il programma ha previsto lungo il percorso illuminato dalle spettacolari luminarie artistiche anche l’esibizione della don Luigi Master Band in Santa Claus Marching band, mercatini di hobbisti e artigiani locali, musica dal vivo e la degustazione di prodotti tipici.

Appuntamento al sei gennaio a partire dalle 17 con l’arrivo della Befana acrobatica e artisti di strada.