Una colonna di fumo nero e le sirene delle autopompe dei vigili del fuoco hanno interrotto la monotonia del mattino nel quartiere Vazzieri di Campobasso.

Ad accorgersi delle fiamme, divampate da un sotterraneo del complesso Sant’Elena, gli operai che sono al lavoro nel cantiere delle Torri, così sono conosciute in città le palazzine progettate dall’architetto Paolo Frattura, ancora in costruzione.

La nuvola di fumo ha in pochissimi minuti avvolto l’edificio e si è innalzata visibile dal quartiere Vazzieri e dalle zone più alte della città. Immediato l’arrivo dei camion dei vigili del fuoco e delle squadre che si sono messe all’opera per spegnere l’incendio.

Il fumo denso, e un odore acre di plastica bruciata, sono stati avvertiti anche nelle zone circostanti e dalle vicine palazzine dell’università.

In poco più di un’ora, attorno alle dieci, i vigili del fuoco hanno avuto ragione sulle fiamme e l’incendio è stato spento. Davanti alle torri anche il presidente della Regione, che era in procinto di partire per Roma per la conferenza stato regioni, e ha seguito da vicino le operazioni di soccorso. E’ stato lui stesso a rivelare che l’incendio è avvenuto in una rimessa nei sotterranei, all’interno della quale c’erano attrezzi e materiale plastico. E i danni sarebbero limitati solo al magazzino, anche per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che Frattura ha poi voluto ringraziare.

L’ipotesi più probabile è quella secondo la quale a originare l’incendio sia stato un corto circuito. Ma la zona interessata dalle fiamme dovrà essere bonificata e analizzata dagli esperti prima di arrivare a una conclusione certa. Nessuna conseguenza per il fumo che si è sprigionato dal palazzo perché tra il materiale andato a fuoco non ci sarebbero sostanze inquinanti, anche se nella zona è rimasto a lungo avvertibile un forte odore di plastica bruciata. Nella tarda mattinata Frattura ha depositato una denuncia contro ignoti, dunque saranno le indagini dalla procura a stabilire se si sia trattato di un indicente oppure se l’innesco delle fiamme sia stato provocato deliberatamente da qualcuno