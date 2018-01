E’ finita in tragedia una battuta di caccia al cinghiale nelle campagne di Sessano del Molise. A perdere la vita un uomo di 53 anni di Carpinone. Per cause da accertare da parte dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di fucile che lo hanno ferito mortalmente. Inutili i soccorsi, l’uomo non ce l’ha fatta.