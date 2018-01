Termoli: nella notte squarciati tre gommoni del circolo vela. Stop agli allenamenti

Tre gommoni del circolo della vela di Termoli sono stati squarciati nella notte da ignoti, tagliati lateralmente con una lunga lama. Il danno è di diverse migliaia di euro, ma l’aspetto più increscioso è che sono stati colpiti proprio i mezzi che servono per l’assistenza ed eventualmente il soccorso in mare ai giovani atleti della scuola di vela di Termoli. Dunque per ora oltre al danno la beffa e anche gli allenamenti o eventuali gare sono sospese. La scoperta è stata fatta questa mattina dal custode e il presidente del circolo Maurizio Dicenso ha presentato denuncia ai carabinieri. Più che a un atto vandalico si pensa a un’intimidazione o a un dispetto.