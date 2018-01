Termoli: morte sospetta in ospedale, la Procura ordina autopsia sul corpo di un 41enne

E’ stata fissata per il 5 gennaio l’autopsia sul corpo di un uomo di 41 anni di Campomarino, arrivato al San Timoteo in stato di coma il 29 dicembre e deceduto dopo due giorni nel reparto di medicina d’urgenza. L’uomo si era sentito male in casa e da quel momento non avrebbe più ripreso conoscenza, fino al decesso. I funerali erano anche stati già fissati, ma la Procura di Larino ha deciso di bloccarli aprendo un’indagine sulla morte del 41enne. Il pm Marianna Meo che segue il caso vuole chiarire le cause del decesso e verificare che nel reparto di medicina d’urgenza del San Timoteo l’uomo sia stato assistito adeguatamente.