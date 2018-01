Vinchiaturo -Tamponamento sulla statale 17, auto si ribalta. Bilancio:quattro feriti

Poteva avere conseguenze gravi l’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 16,30 lungo la statale 17 nei pressi di Vinchiaturo. Per cause da accertare da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono tamponate violentemente ed una delle due si è ribaltata, finendo al centro della carreggiata. Ad avere la peggio gli occupanti dell’auto ribaltata. Uno dei passeggeri è stato ricoverato al Cardarelli. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Qualche contusione e tanto spavento per gli altri occupanti.Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato provocato dall’asfalto viscido per la pioggia. Il traffico, particolarmente sostenuto per via del periodo festivo, ha subìto qualche rallentamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini dell’Anas che hanno liberato la sede stradale dalle lamiere dei mezzi incidentati. Il traffico è tornato scorrevole nel tardo pomeriggio.