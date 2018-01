Termoli: 10 anni di tuffi di Capodanno, si rinnova la tradizione

Anche quest’anno non poteva mancare a Termoli il tradizionale tuffo di Capodanno, dove i più coraggiosi hanno sfidato le temperature bassissime per un bagno augurale nel mare Adriatico. Appuntamento orami arrivato alla sua decima edizione, che è stata festeggiata con una torta con tanto di dedica. Una trentina i termolesi che si sono tuffati, tra affezionati dell’iniziativa e new entry. Una iniziativa che ormai è diventata un punto di riferimento e che attira sulla spiaggia del lungomare nord sempre tante persone, tra semplici curiosi e supporter.