Capodanno 2018, per Gaetano Di Carlo 40esimo tuffo nelle acque del Volturno

Non lo hanno fermato la neve e il gelo, figurarsi un po’ di pioggia. Gaetano Di Carlo, 67 anni di Fornelli, per il 40esimo anno consecutivo ha sfidato le fredde acque del Volturno per augurare in maniera originale un buon 2018 a tutti i molisani. Tante le persone che si sono date appuntamento a Colli a Volturno per assistere al tuffo e al simbolico lancio di ramoscelli di ulivo nel fiume. Quest’anno, oltre che a tutti i bambini del mondo, lo ha dedicato in particolare alla sua mamma, che da qualche mese non c’è più, ha spiegato subito dopo la tradizionale doccia sotto la cascata. Prima del tuffo augurale, alcuni amici gli hanno dedicato anche una poesia. Poi tutti giù al fiume. Per anni macchinista delle ferrovie in Germania, Gaetano Di Carlo è tornato in Molise per svolgere l’attività di meccanico. Poi, una volta andato in pensione, si è dedicato all’agricoltura e alla tutela dell’ambiente. Non a caso anche quest’anno ha messo a dimora una nuova pianta.