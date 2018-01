Capodanno 2018. Arriva da Castel di Sangro il primo nato al Veneziale di Isernia

Si chiama Mattia Taglienti, pesa 3 chili e 920 grammi e gode di ottima salute. È venuto al mondo alle 10:21. È lui il primo nato del 2018 al Veneziale di Isernia. I suoi genitori – Antonella Cavaliere e Gustavo Taglienti – provengono da Castel di Sangro. Per loro non c’era un modo migliore per cominciare bene il nuovo anno. Nelle ore che hanno preceduto la nascita tutto è andato per il meglio, grazie anche alla calorosa accoglienza ricevuta dal personale di ostetricia e ginecologia. Per il reparto – che solo qualche giorno fa sembrava ormai prossimo alla chiusura – il 2018 comincia sotto i migliori auspici. Ed è altrettanto significativo il fatto che il primo nato provenga dall’Abruzzo. A questo punto non dovrebbero esserci problemi per ottenere la deroga dal ministero della Salute.