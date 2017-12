Furto al Conad dello Scrigno, la Polizia di Termoli ferma due minorenni in scooter

La scorsa notte verso le tre e mezza la polizia di Termoli ha fermato nella zona di San Pietro, due minorenni a bordo di uno scooter con refurtiva che era stata trafugata dal magazzino Conad dello Scrigno di Termoli. I giovani sono stati portati in caserma per le operazioni di rito. Sono stati avvisati i genitori. La refurtiva stimata in circa 700/800 euro è stata riconsegnata. Presentata una denuncia. Nel periodo degli ultimi 10 giorni erano si erano verificati altri due tentativi di furto negli stessi locali.