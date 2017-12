Campomarino: picchia la moglie davanti al figlio, arrestato bulgaro di 36 anni

Dopo numerosi episodi di violenza in famiglia, un bulgaro di 36 anni, residente a Campomarino è stato arrestato dai carabinieri di Termoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’ultimo episodio di aggressione nei confronti della moglie risale al 30 dicembre, quando l’uomo ha picchiato la donna nella loro casa, di fronte al figlio, come sempre più spesso accadeva. Nell’aggressione è stata coinvolta anche la cognata, che nel tentativo di difendere la sorella è stata a sua volta picchiata. Entrambe sono finite al pronto soccorso con diverse lesioni, dopo l’intervento dei carabinieri. Per il marito violento invece sono scattate le manette.