Uniti per la Costituzione: “Lavoriamo per l’unità di tutte le forze della sinistra”

Lo hanno detto e lo hanno fatto. L’impegno del Movimento civico “Uniti per la Costituzione” non si è fermato al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ma si è proiettato verso i nuovi appuntamenti elettorali. Da un numero quattro ad un altro numero quattro. Stiamo parlando del prossimo 4 marzo 2018, data ormai indicata per le prossime elezioni politiche e per quelle regionali. Insieme a Uniti per la Costituzione, nel corso di una conferenza stampa volta ad illustrare i prossimi passi del movimento, c’erano anche i “Socialisti in movimento” rappresentati dal coordinatore nazionale, Angelo Sollazzo. Insomma, la pacchia è finita, il Consiglio regionale del Molise è ormai in liquidazione e gli antagonisti della Sinistra al Sidol, personificata da Frattura, affilano le armi e si preparano a dare battaglia. “Siamo pronti a dialogare con le forze della sinistra autentica – hanno detto – per dare una svolta radicale al declino della Regione. Siamo alternativi al PD che, per noi, è un partito che fa politiche di Destra”. Questa la conclusione al vetriolo.