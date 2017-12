Consiglio regionale, Cotugno tira le somme e attacca la sinistra. A rischio il sostegno a Frattura

Tempo di bilanci per il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Cotugno. A Campobasso la conferenza stampa di fine anno e di fine mandato. E’ stata l’occasione per fare il punto su quanto è stato fatto negli ultimi due anni nel corso dei quali Cotugno ha ricoperto il ruolo di presidente dell’assemblea legislativa di palazzo d’Aimmo. “Molto è stato fatto – ha detto – ma molto ancora c’è da fare”. Un bilancio dunque positivo, anche se restano le ombre sui rapporti politici all’interno della maggioranza. Cotugno non ha avuto alcuna remora nell’attaccare quella “sinistra che – ha detto – ci ha considerati quasi un corpo estraneo, dalla quale siamo sempre più distanti”. E sull’ipotesi di un sostegno alla ricandidatura del governatore uscente, Cotugno si è limitato a dire: “Vedremo, valuteremo”.