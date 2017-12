Saldi invernali, in Molise partenza il 5 gennaio

Le prime regioni a partire con i saldi invernali saranno la Basilicata, il 2 gennaio e la Valle d’Aosta il 3. Il 5 gennaio sarà la volta del Molise. Dunque quest’anno le vendite a prezzi ribassati partiranno il giorno prima dell’Epifania, festività dedicata tradizionalmente all’acquisto di doni. Un modo per favorire gli acquisti anche dopo le festività di Natale. In effetti sono sempre più i consumatori che aspettano i saldi per acquistare capi a prezzi convenienti.

La somma a disposizione della famiglie molisane non sarà particolarmente elevata anche a causa della situazione economica generale ancora preoccupante.

A farla da padrona saranno i settori dell’abbigliamento, calzature. Ma anche il settore dell’elettronica e dei casalinghi avranno il loro spazio tra gli acquisti dei consumatori, sempre più attenti al portafogli.

In realtà molti esercizi commerciali si sono già organizzate, partendo con le vendite promozionali in attesa della partenza ufficiale del 5 gennaio. Le associazioni dei consumatori, come ogni anno, rinnovano l’appello ad evitare le truffe, seguendo alcuni semplici consigli.

Prima di tutto controllare sempre le percentuali di sconti praticate. Chiedere al negoziante se è possibile cambiare la merce, nel caso il capo non andasse bene. Controllare il prezzo sul cartellino è quello che fa fede, nel caso in cassa passi ad una cifra più alta il negoziante sarà vincolato al prezzo esposto e non potrà cambiarlo. Non è possibile non accettare la carta di credito, se il negoziante ha il pos non può dire che durante i saldi non lo utilizza. Attenzione alle zone del negozio, perché è facoltà del negoziante mettere zone in cui non ci sono i saldi perché magari fanno parte della collezione primavera estate 2018. Non per ultimo controllare lo stato della merce venduta se ci sono dei difetti o è fallata il commerciante è tenuto a cambiarla.

Piccole regole per acquisti sicuri e convenienti.