Montorio: tentato il furto alle poste, ma non trovano il denaro

Fallito furto con scasso nella notte alla struttura provvisoria dell’ufficio postale di Montorio nei Frentani. Il box prefabbricato è stato scassinato, ma all’interno non c’erano soldi, che vengono portati via dopo ogni chiusura. Il servizio delle poste è garantito così in paese, da quando la scorsa primavera c’era stata una rapina in seguito alla quale erano stati disposti lavori di adeguamento degli uffici. Con il nuovo anno dovrebbe riaprire la sede ristrutturata. Sul posto per i rilievi i carabinieri.