Promuovere la donazione del sangue tra i giovani attraverso delle iniziative r iconosciute anche a livello nazionale. Settima conferenza dell’Avis Termoli per il progetto scuola a conclusione delle attività realizzate nell’ultimo anno.

Sono oltre quattrocento i nuovi donatori e tra i 600 ragazzi incontrati quasi la metà ha richiesto l’idoneità e, di questi, il settanta per cento ha fatto già la prima donazione.

All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Angelo Sbrocca, il responsabile del centro trasfusionale di Termoli, Pasquale Marino, il presidente Avis Termoli, Mario Ianieri, Domenico Farina dell’Aned e il referente del progetto scuola, Vittorio Durante. Il dottor Pasquale Spagnuolo ha evidenziato come il Molise risulti, in percentuale, la seconda regione d’Italia in termini di numero di donazioni.

Il progetto punta inoltre a sensibilizzare i giovani ai corretti stili di vita con la possibilità, attraverso la donazione, di ricevere anche un controllo periodico della propria salute.

L’Avis Termoli coinvolge anche coloro che non possono donare il sangue attraverso attività di volontariato con diversi progetti come quello del Liceo Artistico che prevede una mostra su Jacovitti in programma dal 27 al 30 dicembre alla scuola Principe di Piemonte con la presentazione di bozzetti del calendario realizzati dagli studenti.

Il labaro Avis passa ora dal Ragioneria Boccardi all’Istituto Nautico e Geometri che per tutto l’ anno lo terrà esposto. Un ringraziamento da parte dell’Avis ai dirigenti scolastici, ai referenti e a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto.