E’ di sette feriti, di cui uno grave il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato la notte scorsa lungo la Venafrana, all’altezza del bivio per Macchia di Isernia. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. Lo schianto è stato violentissimo. Ad avere la peggio un donna che si trova ricoverata in Rianimazione al Veneziale di Isernia. Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.