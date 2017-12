Sorpresa natalizia per gli ex dipendenti dell’Ittierre di Pettoranello del Molise. La Procedura commissariale ha reso noto che ha incamerato, nei giorni scorsi, oltre un milione di euro che serviranno a liquidare un’altra perte delle spettanze arretrate agli ex dipendenti Ittierre. Sono stati consegnati ieri in banca i documenti atti a sbloccare i bonifici che sono in partenza.

Gli arretrati degli ex dipendenti della Ittierre – lo si ricorda – ammontavano a circa 4 milioni di euro, di cui la procedura aveva già corrisposto 1/3 nello scorso mese di agosto. Con l’attuale liquidazione si è coperto il 60%. E, a breve, verrà saldato il 100% delle spettanze.

“La Procedura Ittierre in Concordato Preventivo – si legge in una nota che ripercorre le ultime vicende – è riuscita a raggiungere questi importanti risultati solo grazie alla fondamentale guida e diretta supervisione del Presidente del Tribunale di Isernia Vincenzo Di Giacomo, del Giudice Delegato Emiliano Vassallo, nonché grazie al costante e prezioso impegno degli Organi della procedura, Nella Caruso e Sergio Ferreri”.

Nel dettaglio, si è proceduto alla vendita dei capi di abbigliamento giacenti nel magazzino ormai stagionati e che per questo motivo molti ritenevano essere destinati ormai al macero. Per riuscirci, sono state contattati stockisti a livello nazionale ed internazionale, sicché si è riusciti e si sta riuscendo a collocare quei capi di abbigliamento in altre parti del mondo, così da raccogliere tutto quanto necessario per pagare le intere spettanze dei lavoratori. La procedura si è riservata di vendere per ultimi i capi migliori, che a questo punto saranno ceduti in tempi brevi, così da incamerare le somme occorrenti per pagare ai lavoratori l’ultima tranche, ossia il saldo del totale delle loro spettanze, pari a circa 4 milioni di euro. Gli Organi della procedura sotto la direzione del Presidente del Tribunale stanno infine portando avanti da alcuni mesi, con la massima riservatezza, il progetto assai ambizioso della ripartenza del polo tessile molisano, il che, secondo un preciso progetto, permetterebbe tra l’altro di procedere anche a soddisfare almeno in parte i creditori della Ittierre di grado successivo (aventi pretese per altri vari milioni di euro), a cominciare dai fasonisti, dagli artigiani e dai professionisti. Sull’argomento, nelle prossime settimane dovrebbero seguire comunicazioni assai importanti.