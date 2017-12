di ANNA MARIA DI MATTEO

Il destino della scuola Montini di Campobasso sembra essere segnato. La relazione dei vigili del fuoco, redatta in seguito al cedimento di una parte del solaio, avvenuto lo scorso 16 novembre, non lascia dubbi sullo stato dell’edificio. “Anche in altri locali situati ai vari piani – è scritto in un documento del Comune – si rileva in egual misura un quadro fessurativo che va sottoposto ad accertamenti tecnici finalizzati all’individuazione delle concause che hanno generato i fenomeni. I vigili del fuoco hanno inoltre evidenziato situazioni fessurative pregresse e di vecchia data ed il pericolo del distacco di calcinacci anche in ambienti diversi dalle aule”.

Un quadro dunque estremamente preoccupante che potrebbe indurre l’amministrazione comunale a decidere l’abbattimento della struttura. I tecnici comunali dovranno valutare se c’è la convenienza economica ad eseguire gli interventi di adeguamento sismico, consigliati dalla relazione dell’Università del Molise. “Al Comune potrebbe convenire abbattere la struttura, ma questa è una decisione che assumeremo solo quando avremo tutta la documentazione e uindi il quadro complessivo del reale stato dell’edificio”, ha detto il sindaco.

Nel frattempo, però, c’è da pensare all’immediato, alla sistemazione degli studenti della Montini che l’8 gennaio torneranno tra i banchi di scuola.

Il sindaco Battista ha confermato che i ragazzi avranno una nuova sede dotata anche di palestra ed auditorium. Si tratta di una parte dell’ex sede dell’assessorato regionale alle Attività produttive, per la quale il Comune stipulerà un contratto di tre, quattro anni con il proprietario che provvederà all’esecuzione degli interventi necessari ad adeguare i locali alla popolazione scolastica. “Se tutto procederà come previsto, i ragazzi potranno tornare regolarmente a scuola subito dopo la ripresa delle attività didattiche, a gennaio”.

Un auspicio che riporta la serenità nelle famiglie degli studenti, costretti ai doppi turni per oltre un mese. Il peggio sembra essere passato.